Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca au fost indentificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noua tulpina, majoritatea in sud-estul Angliei. Desi nimic nu sugereaza in prezent ca noua tulpina ar provoca o forma mai grava de boala, sau ca aceasta nu ar raspunde la vaccin, Hancock a spus ca aceasta ar putea contribui la un nivel mai ridicat al infectiilor. ”In ultima saptamana am asistat la o crestere puternica, exponentiala a virusului in Londra, Kent, parti din Essex si Hertfordshire”, a afirmat ancock in camera Comunelor. ”Nu stim in ce masura aceasta crestere are legatura cu…