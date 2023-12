Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce „Național” a scris ca Arabia Saudita are in plan sa cumpere franciza Champions League (și sa schimbe complet fața competiției), Riadul face un nou pas in incercarea de a acapara fotbalul. Un superturneu va fi organizat de prințul Mohammed bin Salman, la Riad, acolo unde se vor intalni, probabil…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat miercuri de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite (EAU), prima escala a unei calatorii in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, informeaza EFE si Reuters.Este…

- Arabia Saudita va semna acorduri in valoare de peste 500 de milioane de dolari cu națiuni africane, a anunțat ministrul saudit de Finanțe. Autoritațile saudite susțin ca vor „sa schimbe regulile jocului" in Africa, potrivit Reuters.Fondul saudit pentru dezvoltare va semna acorduri in valoare de 2…

- Ministrul Apararii din Arabia Saudita, printul Khalid bin Salman, este asteptat luni in vizita la Washington pentru intalniri cu inalti oficiali ai administratiei Biden, a informat sambata Axios, citand trei surse, informeaza duminica Reuters.

- Ministrul Apararii din Arabia Saudita, printul Khalid bin Salman, este asteptat luni in vizita la Washington pentru intalniri cu inalti oficiali ai administratiei Biden, a informat sambata Axios, citand trei surse, informeaza duminica Reuters, citat de Agerpres.Vizita, programata cu mult timp in…

- Oficialii saudiți au avertizat ferm Statele Unite in ultimele zile ca o incursiune terestra israeliana in Gaza ar putea fi catastrofala pentru Orientul Mijlociu.Senatorul Richard Blumenthal, democrat din Connecticut și membru al Comisiei pentru servicii armate, a fost unul dintre cei 10 senatori…

- Membrii Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) ar trebui sa impuna un embargou petrolier si alte sanctiuni Israelului si sa expulzeze ambasadorii israelieni, a declarat miercuri ministrul de externe iranian, Hossein Amirabdollahian, transmite Reuters. O reuniune de urgenta a OIC are loc la Jeddah, in…

- Rasturnare de situație: Arabia Saudita abandoneaza acordul cu Israel și trece la masa Iranului (surse)Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a legaturilor cu Israelul, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland…