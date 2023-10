Guvernul a trecut bariera de 164 miliarde lei împrumuturi Din vanzarea de obligatiuni, statul a luat 159,2 miliarde de lei, la care se adauga 5,1 miliarde lei (1,02 miliarde de euro) din componenta de imprumut a PNRR. Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca banii din a doua transa din PNRR au intrat in conturi. A doua transa include 2,14 miliarde euro sprijin nerambursabil si 1,02 miliarde euro (5,1 miliarde lei) sprijin sub forma de imprumut. Este important de precizat ca Ministerul Finantelor avea in plan pentru 2023 suma de 2 miliarde de lei din imprumuturi luate din PNRR, insa al doilea miliard de euro, aferent transei a treia, pare foarte putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

