"Eliminarea valabilitatii actelor de reglementare reduce, considerabil, birocratia si vine in sprijinul operatorilor economici, care vor avea posibilitatea realizarii propriei evaluari in ceea ce priveste conformarea activitatii la conditiile de mediu. Totodata, aplicarea vizei anuale va creste eficienta si va simplifica activitatea de control al conformarii activitatilor economice la conditiile de mediu, constituind o garantie in plus a respectarii legislatiei in domeniu, in beneficiul sanatatii cetatenilor", se arata in comunicat.

