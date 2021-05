Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, anunța ca Masura 3 va fi relansata. Vor fi facute mai multe modificari, astfel incat sa nu mai apara suspiciuni de frauda, a mai spus Nasui. Pana atunci, banii alocați Masurii 3 vor fi folosiți la Masura 2. Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului…

- Forma actuala a Masurii 3 privind granturile pentru investitii alocate IMM-urilor va anulata, iar masura va fi relansata cu sume provenite in totalitate din REACT - EU, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE)…

- Conform analizelor extrem de obiective realizate de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania situația actuala este DEPLORABILA! In timp ce absolut toate țarile europene au intreprins masuri concrete, inca de anul trecut, prin care și-au sprijinit mediul privat, Romania…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…

- "Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, confederatie patronala reprezentativa la nivel national ce are ca scop protejarea intereselor generale ale IMM-urilor, solicita public Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa comunice care sunt actiunile…

- "In urma numeroaselor solicitari din partea mediului de afaceri, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului subliniaza ca platile pentru Masura 2 'Granturi pentru capital de lucru' vor incepe imediat ce Bugetul 2021 va fi votat de Parlament si va aparea in Monitorul Oficial", a informat…

