Guvernul a aprobat reducrea unor posturi din ministere

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat reducerea numarului de directii si de angajati din mai multe ministere, intre care Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor si Ministerul Muncii, spunand ca, dupa reducerea numarului de ministere, fiecare minister are sarcina de a propune…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat un Memorandum privind acordarea unui ajutor de salvare, in valoare de 195 de milioane de lei, pentru TAROM, in lipsa caruia compania ar fi in imposibilitatea finantarii activitatii curente.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca Guvernul a aprobat cele trei proiecte de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si modificarile OUG 114, trimitand deja Parlamentului solicitarea de convocare a celor doua Camere in fata carora isi va asuma raspunderea.

- Seful Cancelariei,Ionel Danca, a prezentat pe scurt, la finalul sedintei, principalele schimbari: Ministerul Finantelor preia in subordine Oficiul National al Jocurilor de Noroc de la SGG, precum si Oficiul National pentru Combaterea si Prevenirea Spalarii Banilor Compania Nationala Loteria Romana trece…