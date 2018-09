Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, demararea proiectului ''E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei'', a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. El a precizat ca acest proiect, initiat de Ministerul Culturii, are un buget total de 53,242 milioane de lei, fiind finantat din fonduri europene, respectiv din Programul Operational Competitivitate 2014-2020, si din fonduri nationale. "Acest proiect are in vedere digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel incat mostenirea culturala nationala sa poata fi pastrata,…