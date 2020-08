Stiri pe aceeasi tema

- "In sedinta de guvern de astazi am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul…

- ”Am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau de inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul anului scolar, iar aceasta achizitie…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete si a materialelor de protectie sanitara necesare in scoli. "In sedinta de guvern de astazi…

- Ministerul Fondurilor Europene va propune o ordonanta de urgenta de decontare a aproximativ 500.000 de laptopuri si tablete din fonduri europene pentru autoritatile publice locale, a anuntat, vineri, vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul sedintei de Guvern. "Domnule…

- Ministerul Fondurilor Europene va propune o ordonanta de urgenta de decontare a aproximativ 500.000 de laptopuri si tablete din fonduri europene pentru autoritatile publice locale, a anuntat, vineri, vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul sedintei de Guvern. ‘Domnule prim-ministru, colegii mei ministri,…

- "Avem cateva proiecte legislative. Decontare pentru 500.000 de laptopuri și tablete de 100 de milioane de euro din fonduri europene pentru autoritațile locale. 50 de milioane de euro pentru decontarea catre autoritați pentru produse de igiena și protecție sanitara și 25 de milioane de euro pentru…

- Raluca Turcan a anunțat ca jumatate de milion de tabelte și laptopuri vor fi cumparate, din fonduri europene, pentru autoritațile locale, iar din 50 de milioane de euro se vor cumpara produse de igiena. Totodata, pentru inceperea anului școlar, Guvernul va cumpara containere care se vor transforma…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta in sedinta de Guvern de joi seara care permite transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes local de la autoritatile centrale. El a precizat ca decizia a fost luata…