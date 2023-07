Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. CITESTE SI BREAKING NEWS Negoița respinge suspiciunile ANI: 'O fumigena, nu are…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. ‘Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Comisia a publicat miercuri raportul de tara 2023 pentru Romania. Acesta evalueaza progresul Romaniei in abordarea recomandarilor specifice de tara relevante adoptate de Consiliu intre 2019 si 2022, realizand un bilant al implementarii de catre Romania a planului de redresare si rezilienta. Pe baza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, in marja CAE, la Bruxelles, la prima reuniune informala a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Grupului de Prieteni privind utilizarea votului cu majoritate calificata (QMV) in domeniile care tin de Politica

- Miercuri, 26 aprilie, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratura, care are drept scop „sporirea independenței sistemului și fortificarea capacitaților Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)”. In acest sens, s-a decis transferarea in componența CSP a…