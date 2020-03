Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vânzarea în China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza Mediafax citând site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala…

- Beijingul a acuzat SUA, luni, ca genereaza și raspandesc panica prin masurile excesive de interdicție aplicate cetațenilor chinezi, pe fondul epidemiei care a luat proporții ingrijoratoare, noteaza BBC News.Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe chinez Hua Chunying a declarat in timpul unei…

- Bursele din China s-au prabusit luni, pe fondul creșterii numarului de decese provocate de coronavirus. Cat de aproape este o noua criza mondiala Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, pe masura ce numarul deceselor…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat ca a eliminat China de pe lista țarilor acuzate de manipulare valutara, cu doar cateva zile inainte ca Washingtonul și Beijingul sa semneze un acord comercial inițial, relateaza site-ul agenției de știri Dpa, potrivit Mediafax.In luna august, Administratia…

- Acțiunile europene au atins, vineri, un alt nivel record, iar investitorii ramân optimiști cu privire la o îmbunatațire a economiei globale, în urma unor indicii clare asupra rezolvarii tensiunilor dintre SUA și China, prin stabilirea unui acord preliminar între cele doua mari…