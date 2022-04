Stiri pe aceeasi tema

- Economia Rusiei nu poate supraviețui la nesfarșit cu rezervele sale financiare și va trebui sa se transforme pentru a face fața impactului sancțiunilor internaționale, a declarat guvernatorul Bancii Centrale, Elvira Nabiullina, citata de Reuters.

- In cel mai important discurs tinut de la invadarea Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie, Nabiullina a spus ca va fi nevoie de doi ani pentru ca inflatia sa revina la tinta de 4% a Bancii Centrale."Perioada in care economia poate trai pe baza rezervelor este limitata. Si deja in trimestrul al doilea…

- Economia Rusiei este pe cale sa se contracte cu peste 10% in 2022, cea mai mare scadere a produsului intern brut din anii care au urmat caderii Uniunii Sovietice in 1991, a declarat marți fostul ministru de finanțe Alexei Kudrin, citat de Reuters. Rusia se confrunta cu o inflație galopanta și cu…

- "Exista indicii foarte clare care indica crime de razboi. Este mai mult sau mai puțin stabilit ca armata rusa este responsabila (pentru crimele din Bucha - n.r.)", a declarat Macron, la radio France Inter, relateaza Reuters.„Ceea ce s-a intamplat in Bucha cere o noua runda de sancțiuni și masuri foarte…

- Germania a anuntat, astazi, ca Occidentul va fi de acord sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei in urmatoarele zile, dupa ce Ucraina a acuzat forțele rusești de crime de razboi in apropiere de Kiev, sporind astfel presiunea economica deja mare asupra Rusiei, noteaza Reuters. Economia Rusiei se confrunta…

- Turcia nu poate bloca accesul navelor de razboi rusesti in Marea Neagra prin stramtorile sale, asa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact international care permite navelor sa revina la bazele lor, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters. Fii la curent cu…