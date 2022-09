Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul cercetarii, Sebastian Burduja, este noul ministru interimar al educatiei, dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Demisia ministrului Sorin Cimpeanu a fost anuntata aseara, pe Facebook, unde fostul sef de la educatie vorbeste despre realizarile sale. El aminteste ca acest al doilea mandat a inceput…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi seara, ca a acceptat demisia lui Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. “Am acceptat astazi demisia domnului Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei. Ii multumesc pentru colaborarea de pana acum si pentru proiectele demarate in beneficiul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca a acceptat demisia ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, caruia i-a multumit "pentru colaborarea de pana acum". "Urmeaza sa ne consultam in Partidul National Liberal si in cadrul coalitiei de guvernare si sa validam, cu celeritate, propunerea pe care o voi inainta…

- Ministrul PNL al Digitalizarii, Sebastian Burduja, preia interimar Ministerul Educației dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Consilierul presedintelui Iohannis, Ligia Deca, este o varianta pentru inlocuirea lui Cimpeanu, au declarat surse din PNL pentru Libertatea, joi seara, 29 septembrie.Premierul PNL…

