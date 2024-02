Stiri pe aceeasi tema

- In 9 noiembrie 2023, Adunarea Generala și Consiliul de Securitate ale ONU l-au ales pe Aurescu judecator al CIJ. Romania a obținut atunci 117 voturi in Adunarea Generala, iar Rusia doar 77 de voturi. In Consiliul de Securitate, Aurescu a obținut 9 voturi, fiindu-i necesare 8.Aurescu a fost nominalizat…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat joi, la Antena3, semnalul de alarma tras de Klaus Iohannis privind curentul extremist din Romania, in contextul alegerilor din acest an.„Este, de ce sa ne ascundem?! Trebuie sa ne ținem cont de interesul Romaniei și sa ne fim credibili, fiindca, dupa…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție impotanta la nivel european", asta in cazul in care președintele Klaus Iohannis ar fi ales drept președinte al Consiliului European. „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție importanta la nivel…

- Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca , spune ca liberalii pastreaza usa deschisa pentru USR si ca spera la o colaborare si nu la atacuri reciproce. Falca a transmis mesajul catre USR intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, in care a semnalat si pericolul pe care din punctul sau…

- In acest weekend, un ciclon mediteranean puternic va afecta o mare parte din sud-estul Europei, inclusiv Romania. Icepand de vineri, va ploua puternic in sudul țarii, dar un aer rece va patrunde dinspre nord, iar ploile se vor transforma treptat in ninsori. Deocamdata, inca exista unele incertitudini…

- In acest weekend, un ciclon mediteranean puternic va afecta o mare parte din sud-estul Europei, inclusiv Romania. Icepand de vineri, va ploua puternic in sudul țarii, dar un aer rece va patrunde dinspre nord, iar ploile se vor transforma treptat in ninsori. Deocamdata, inca exista unele incertitudini…

- „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19 noiembrie 2023, in urma invitatiei Presedintelui Republicii Unite Tanzania, Dr. Samia Solution Hassan”, a transmis Ministerul de Externe din Tanzania.Scopul vizitei este de a atrage mai multe investitii…

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau a declarat, joi, pentru RFI, ca liberalii vor trebui sa ia decizia scoaterii PSD de la guvernare. O poziție similara a avut-o și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.Scenariul vehiculat de mai mulți lideri PNL care se opun colaborarii cu PSD este urmatorul: miniștrii…