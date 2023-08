Guns N’ Roses lanseaza single-ul Perhaps Guns N’ Roses lanseaza melodia „Perhaps”, primul track al trupei de la ultima lansare – „Hard Skool”, din 2021. Odata cu noua lansare a single-ului, trupa este pe cale sa inceapa un turneu național in SUA, care include spectacole la festivalurile Powertrip și Aftershock. Videoclipul piesei „Perhaps” gasește trupa atat cantand, cat și in culise, in locații din intreaga lume. Melodia midtempo, condusa de pian, il gasește pe Axl Rose meditand la o relație eșuata, cantand la un moment dat: „Ai tras pistolul care l-a impușcat și l-ai crucificat pe salvatorul meu”. „Perhaps” marcheaza a treia melodie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

