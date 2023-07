Stiri pe aceeasi tema

- Alternosfera revin la Arenele Romane si in 2023 pentru showul etalon al anului, intalnirea anuala cu fanii din Bucuresti, pe 14 iulie in aer liber! Trupa a promis cateva surprize in cadrul celui mai mare show anual al trupei. Invitati speciali sunt DOMINO. DOMINO vin din Sibiu si abordeaza un alternativ…

- CARLA’S DREAMS, IRINA RIMES si THE MOTANS canta sambata pe 15 iulie la Arenele Romane in cadrul evenimentului The Concert. Vom avea parte de 3 capete de afis cu 3 showuri individuale puternice, pline de dans si voie buna. In deschidere vor urca pe scena Yuka si Eva Timush. Yuka are 16 ani si face parte…

- Click! iti prezinta detalii din culisele concertului rock al anului din Romania. Guns N’ Roses va urca, in data de 16 iulie, pe scena de la Arena Nationala, in formula care a consacrat trupa in anii ’80-’90 si a produs hiturile „Sweet Child O’ Mine”, „Patience”, „November Rain” sau „Knockin’ On Heaven’s…

- Trupa britanica The 1975 revine la Bucuresti pe 26 iunie 2023 la Romexpo. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 19:00. Evenimentul are loc in aer liber. Avem si un Food Court cu Food Trucks generos precum si baruri,…

- Amon Amarth revin la Bucuresti pe 1 iulie la Arenele Romane in aer liber! Invitati sunt scotienii de la Bleed From Within. Amon Amarth este una dintre cele mai cunoscute trupe de metal din Suedia, activand inca din 1992. Formatia abordeaza un Melodic Death Metal in care tema predominanta a pieselor…

- Constanța va avea peste cațiva ani unul dintre cele mai moderne stadioane din țara, care va purta numele lui Gheorghe Hagi. Valoarea investiției urmeaza sa se ridice la 90 milioane de euro, cu 10 milioane euro mai mult decat se estimase inițial. Consilierii locali de la Primaria Constanța au aprobat,…

- Omara Portuondo canta pe 17 iunie la Sala Palatului din Bucuresti. Omara Portuondo Pelaez este o cantareata si dansatoare cubaneza. Membru fondator al popularului grup vocal Cuarteto d’Aida, Portuondo a colaborat cu multi muzicieni importani cubanezi de-a lungul lungii sale cariere, printre care Julio…

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band canta pe 22 Aprilie la Sala Palatului. Showul este un “Best Of” al carierei artistului si va include toate piesele care l-au facut celebru. Invitat special cu un show in recital de 45 de minute este Cobzarul Simion Bogdan & Lautarii de Matase PROGRAM 19:00 –…