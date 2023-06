Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul cu locuințe de lux a luat naștere dupa ce omul de afaceri Stelian Gheorghe a cesionat acțiunile fostului hotel Mamaia catre Antonio Alexandru Olaroiu. Fiul antrenorului a alocat peste 25 de milioane de euro și a transformat hotelul intr-un complex cu apartamente de vacanța, care sunt vandute…

- Firma lui Cosmin Olaroiu, administrata de fiul sau și iubita acestuia, a inregistrat in 2022 pierderi uriașe, ajungand la datorii de 20 de milioane de euro. In vara lui 2021, Cosmin Olaroiu a investit 24 de milioane de euro pentru a transforma fostul hotel Mamaia intr-un complex de apartamente de lux,…

- Dupa aproape un deceniu de birocrație și amanari, a fost semnat contractul de restaurare și reabilitare generala a Sinagogii din Constanța, singurul templu israelit din Romania ajuns in stadiu de ruina. Anunțul a fost facut, luni, de Silviu Vexler, președintele Federației Comunitaților Evreiești din…

- Benzinariile Lukoil din Romania au inregistrat anul trecut o creștere semnificativa a profitului, potrivit datelor publice.Lukoil Romania, compania care adimistreaza rețeaua de stații de distribuție a carburanților Lukoil de la noi din țara, a raportat pentru anul 2022 un profit net de 235 de milioane…

- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 62,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 2 miliarde lei. Potrivit celui mai realist scenariu, 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar scenariul pesimist arata ca anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile,…

- Ministerul Sanatații a precizat, la solicitarea Libertatea, ca acum poziția autoritaților romane „este de a se evita achiziția de vaccinuri care nu pot fi folosite și de protejare a fondurilor publice”. Din decembrie 2020 și pana la finalul lunii trecute, țara noastra a primit 35.455.180 de doze de…

- In acest moment exista patru puncte fierbinti pe linia frontului: Mariinka, Bahmut, Avdiivka si sectorul Liman.„ Acolo luptele sunt crancene”, a declarat președintele Zelenski. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de luni, 24…

- Executivul a facut ce-a facut și a mai prelungit cu o luna gaura in buget de 10,5 milioane de euro pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni. De la 1 mai, urmeaza o așa-zisa reducere a sumelor acordate pentru aceștia, insa și acest lucru presupune o cheltuiala bugetara de peste 7 milioane de euro…