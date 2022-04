Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea primaverii! Holograf și Ioana Ignat au lansat pe 24 martie 2022, mult așteptata versiune oficiala a piesei „Am ales cu sufletul”, insoțita și de videoclipul oficial. Versurile au fost scrise de Iulian Vrabete impreuna cu Ioana Ignat, cea din urma ocupandu-se și de compoziția piesei. De asemenea,…

- Cu fiecare lansare Connect-R iși surprinde fanii și mai tare iar acum o va face la dublu. Și asta pentru ca noul sau single este cu totul altceva iar la acesta a filmat și un videoclip futurist. pe masura creației sale muzicale. Piesa “Shhh…” este cu totul altceva decat a scos solistul pina acum, așa…

- Vineri, 25 februarie 2022, trupa OneRepublic a lansat single-ul „West Coast”, cea de-a doua piesa extrasa de pe al șaselea album de studio al bandului, ce urmeaza sa fie lansat. Track-ul „West Coast” poate fi considerat un imn dedicat Californei, ce evoca liniile melodice caracteristicele anilor 1960…

- Solistul fenomen a revenit in atenția fanilor sai cu o noua piesa dedicata jumatații sale, Haziran. Luis Gabriel lanseaza “Nevasta mea”, o piesa la care a colaborat impreuna cu aceiași echipa de profesioniști de la Balkanika Records, compozitorul Ralflo și textiera Aura Gheorghe (LEA). Succesul piesei…

- INNA nu mai are nevoie de prezentare. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Artista se bucura de mulți admiratori in țara, dar și peste hotare. Vedeta a reușit sa se mențina in atenția fanilor de-a lungul anilor, venind cu o mulțime de proiecte interesante și piese de succes.…

- Autografe si semnaturi rare ale unor mari personalitati din industria muzicala si cinematografica internationala, intre care solistul trupei Metallica, James Hetfield, solistul formatiei Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis, artistul Billy Idol, dar si actorii Rowan Atkinson si Arnold Schwarzenegger,…

- ”Complicated” este piesa care a devenit virala pe TikTok și care poarta semnatura lui Arkanian in colaborare cu Antonia. Artistul de la Golden Boy Society, casa de discuri a lui Alex Velea, se unește cu Antonia pentru super single-ul ”Complicated” care te va face sa dansezi pe ritmuri de funk-pop cu…

- Așteptarea a luat sfarșit. Armin van Buuren a lansat videoclipul oficial al piesei „ No Fun“, realizata in colaborare cu The Stickmen Project. Daca piesa reușea sa te scoata din rutina, videoclipul vine și aduce energie suplimentara, totul cu ajutorul unor copii care ne fac sa uitam de tot ce avem de…