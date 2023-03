Grupul Wagner vrea să recruteze aproximativ 30.000 de luptători până la jumătatea lunii mai Grupul de mercenari Wagner din Rusia intentioneaza sa recruteze aproximativ 30.000 de luptatori pana la jumatatea lunii mai, a declarat sambata fondatorul sau, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. El a afirmat intr-un mesaj audio pe Telegram ca centrele de recrutare Wagner, despre care a spus saptamana trecuta au fost deschise in 42 de orase rusesti, angajeaza in medie 500-800 de persoane pe zi. El nu a oferit nicio dovada care sa sustina cifrele, pe care Reuters nu le-a putut verifica in mod independent. Oamenii lui Prigojin au suferit pierderi grele in timp ce conduceau eforturile Rusiei de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

