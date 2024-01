Grupul Statul Islamic a revendicat dublul atentat din Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat pe un grup de Telegram afiliat gruparii, ISIS a revedincat responsabilitatea pentru cele doua explozii din provincia Kerman, din centrul țarii, care au ucis 95 de persoane și au ranit alte zeci. Citește și: Permise de conducere gratuite pentru tinerii din medii defavorizate. Inscrierile…

- Gruparea Stat Islamic a revendicat atentatul soldat cu 84 de morti in apropierea mormantului generalului iranian Qassem Soleimani, arhitectul operatiunilor militare iraniene in Orientul Mijlociu si care a fost ucis in urma cu patru ani de SUA intr-un atac aerian in Irak, relateaza France Presse, citata…

- Ultima ora: atacul devastator din Iran a fost revendicatStatul Islamic (SI) revendica joi cele doua explozii soldate cu moartea a peste 100 de persoane si numerosi raniti la un cimitir, in sudul Iranului, la comemorarea a patru ani de la asasinarea generalului Gardienilor Revolutiei Qassem Soleimani…

