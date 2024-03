Gruparea Stat Islamic a revendicat atacul armat de la sala de concerte din Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- ISIS revendica responsabilitatea pentru atacul terorist din Crocus City Hall dintr-o suburbie a Moscovei. Declarația a fost facuta publica pe canalul oficial de Telegram al grupului terorist. Reamintim ca in aceasta seara, inainte de concertul trupei „Picnic” la „Crocus City Hall” in Moscova, a avut…

- Gruparea sunita militanta Stat Islamic a revendicat vineri, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul armat de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti.- Revenim cu informații -

- Reacția UE dupa sceneele sangeroase de la Moscova: 'Clubul comunitar condamna orice atac impotriva civililor'Uniunea Europeana si-a exprimat vineri consternarea fata de atacul armat comis in cursul serii la o sala de concerte de la periferia Moscovei, care s-a soldat cu cel putin 40 de morti si peste…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a apreciat ca declaratia emisa de biroul secretarului general al ONU despre atacul de la o sala de concerte de la periferia Moscovei a fost „prea slaba”

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

