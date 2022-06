Grupul Șerban Holding are în plan investiții de 4 milioane euro în depozitarea și procesarea legumelor Grupul Șerban Holding, companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura cu venituri de 530,2 milioane de lei, in 2021, anunța investiții de 4 milioane euro in dublarea capacitatilor de depozitare a legumelor, precum si in procesarea si conditionarea acestora, odata cu aprobarea proiectelor cu finantare din fonduri europene. De altfel, in acest an, vor fi continuate proiectele de dezvoltare ale tuturor afacerilor din cadrul holdingului, iar legumicultura constituie o ramura importanta, chiar daca și-a facut intrarea mai tarziu in grup. La acest moment, grupul cultiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ” Grup Serban Holding (BVB: GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, a inregistrat in 2021, la nivel consolidat, venituri de 530,2 milioane de lei, o crestere cu 50% fata de anul 2020, o cifra de afaceri de 481,6 milioane de lei, +55%, EBITDA de 54,2 milioane…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a transmis, miercuri, ca isi doreste sa creasca suprafata irigabila, iar tinta autoritatilor este sa se depaseasca doua milioane de hectare irigabile, fata de 1,3 milioane de hectare in prezent.

- Aproximativ 16.000 de fermieri au depus cereri de plata la Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Bacau, in cadrul campaniei derulata de institutie in perioada 1 martie – 16 mai 2022. Prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel a declarat ca suprafata totala este in crestere cu 2.760 hectare…

- Zeci, de fapt sute de vagoane cu cereale și porumb pleaca din zona noastra spre țari straine. Nu este producția noastra pentru ca terenurile nu mai sunt ale noastre. Este consecința politicii de vanzare și concesionare a terenurilor, a pamanturilor pentru care a luptat mereu poporul roman. Guvernanții…

- 25 martie: Ziua nationala a padurilor: In Romania, suprafata impadurita a scazut de la 7.048 milioane de hectare in 2016 la 6.929 milioane in 2020 25 martie: Ziua nationala a padurilor: In Romania, suprafata impadurita a scazut de la 7.048 milioane de hectare in 2016 la 6.929 milioane in 2020 Ziua nationala…

- Anul trecut, in zona filialei teritoriale de imbunatațiri funciare Prahova au fost contractate doar 6.615,17 hectare V. Stoica Este tot mai evidenta importanța irigațiilor in contextul actual, in care o criza alimentara pare tot mai probabila. In Romania, potrivit datelor oficiale, exista o suprafața…

- Potrivit unui comunicat al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) Romsilva, pana ieri, la nivel national au fost plantati, in cadrul campaniei de impadurire din aceasta primavara, peste 1,9 milioane puieți forestieri pe o suprafata de 296 hectare. De asemenea, au fost infiintate perdele forestiere pe 26…

- Dupa recoltele record de anul trecut, Ucraina risca sa ajunga acum in situația ca aproximativ doua milioane hectare de teren agricol cultivate cu cereale sa nu poata sa fie recoltate, din cauza razboiului, ceea ce ar insemna pierderi de cel puțin 30% pentru fermieri, comparativ cu anii anteriori. Firma…