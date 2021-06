Grupul Renault a fost pus sub acuzare în Franța pentru că ar fi încercat să înșele testele de emisii ​Renault a fost pusa sub acuzare în Franța în scandalul fraudei cunoscute sub numele Dieselgate, relansând în Hexagon o tema care a fost discutata ani de zile și viza și companii precum Peugeot-Citroën, Volkswagen și Fiat-Chrysler. Renault a negat ca ar fi comis vreo ilegalitate. Reamintim ca Volkswagen a recunoscut în 2015 ca a trucat software-ul motoarelor pentru a însela testele de emisii ale motoarelor diesel în SUA, un scandal care a costat grupul mai mult de 30 de miliarde de euro.



Renault fusese acuzata ca a instalat un software pe mașinile…

