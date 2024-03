Stiri pe aceeasi tema

- PPC anunta finalizarea, prin intermediul subsidiarei sale PPC Renewables, achizitia de la subsidiarele europene ale Grupului Lukoil a Land Power, care opereaza in Romania un parc eolian cu o capacitate instalata totala de 84 MW, infrormeaza Agerpres.roAchizitia a fost finalizata dupa indeplinirea unor…

- Piața romaneasca de energie devine extrem de atractiva, iar tranzacțiile sunt la un nivel foarte inalt. Grupul grec PPC, care a achizitionat operatiunile Enel din Romania, a finalizat achizitia parcului eolian de 84 MW detinut de Lukoil in Romania, informeaza News.ro. ”In urma anuntului din data…

- „Bolos da iar cu bata-n balta! Sincer, m-am saturat sa tot comentez ce viseaza contabilii din ministerul de Finante, iar ministrul le inghite nemestecate! NU crestem nicio taxa ca sa platim pensiile majorate! Investitiile sunt solutia, ca ele aduc mai multi bani la bugetul de stat prin efectul de multiplicare!…

- In luna februarie a anului 2024, DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, proprietarul mai multor terenuri din Constanța și dezvoltator de proiecte de energie regenerabila, a primit Avizul Tehnic de Racordare la rețea din partea TRANSELECTRICA, pentru parcul sau fotovoltaic de 220 MW și parcul eolian de 223 MW,…

- Relaxarea costa! Prețurile pentru accesul la centrul de relaxare ”Therme” difera. Vizitatorii pot alege sa petreaca incepand de la o ora, pana la o zi intreaga la Galaxy, The Palm și Elysium. Potrivit playteach.ro , in zona Galaxy, spre exemplu, pentru o zi intreaga un adult platește 115 lei, iar cei…

- Rata creditelor neperformante a coborat. Aceasta era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, fata de 2,61% in septembrie 2023 si 2,65% in decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In decembrie 2023, in Romania erau 32 de institutii de credit, din care opt sucursale…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…