Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile realizate de Grupul E.ON din Romania pe parcursul anului 2022 au fost in valoare de 654 milioane de lei (circa 133 milioane euro), s-au concentrat pe extinderea si modernizarea retelelor de gaze naturale si energie electrica. In cei 17 ani de prezenta in Romania, sumele virate de E.ON sub…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, anunta ca a inlocuit cele patru camere de cocsare de la rafinaria Petrobrazi. Camerele de cocsare au fost fabricate in Romania si au fost aduse la rafinarie cu doua transporturi agabaritice. Investitiile pentru proiect s-au…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie - iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni AGERPRES."Investitiile…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de lei (225,1 milioane de euro) in S1 2023, in crestere cu 6,6% fata de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in S1 2022, datorita unei performante operationale imbunatatite, sustinuta de un volum mai mare de afaceri cu clientii. Rezultatul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe…

- Odata cu avansul tehnologiei și popularizarea telefoanelor mobile, preferințele consumatorilor s-au schimbat in favoarea comunicarii mobile și a serviciilor de Internet, iar telefonul fix este tras pe linie moarta. Doar 1,7 milioane de abonați mai erau la finele anului trecut pe fir, o scadere de 17%…

- Un numar de 1.090 de cazuri de consum fraudulos au fost identificate, anul trecut, de inspectia energetica, structura specializata din cadrul companiei Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON. 580 de cazuri au fost la gaze naturale, iar 510 la energie electrica. Valoarea…

- ”Conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum tigarete si consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o crestere de 140 de milioane de euro…