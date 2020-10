Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Stratetiga a transmis, sambata, ca afirmația lui Raed Arafat „Lupta cu Covid-19, din pacate am pierdut-o!” nu se referea la lupta la nivel național, ci la cazul doctoriței de la Fetești, care a murit la o luna dupa ce a fost infectata cu virusul. In cadrul unei emisiuni de la Digi24,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Datele oficiale privind coronavirusul in țara noastra arata, miercuri, 7 octombrie 2020, trei recorduri absolute privind evoluția imbolnavirilor. Este vorba despre cele mai multe infecții zilnice (2.958), cele mai multe decese (82) și cel mai mare numar de pacienți internați la ATI (612). Potrivit datelor…

- Președintele Donald Trump a salutat, duminica, autorizarea FDA a unui tratament pentru coronavirus care utilizeaza plasma de sange de la pacienții recuperați, la o zi dupa ce a acuzat agenția ca ar impiedica utilizarea vaccinurilor și altor terapii din motive politice, transmite Reuters. Astfel, tratamentele…

- Cea mai tanara victima a COVID-19 din Romania, care a murit in ultimele 24 de ore, este o persoana in varsta de 18 ani, ce suferea și de comorbiditați, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica nu a oferit și alte informații despre cel mai tanar roman ucis de COVID-19.…