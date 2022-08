Grupul chinez Geely şi un grup petrolier discută achiziţia de participaţii la noua divizie de vehicule cu motoare cu ardere internă a Renault Insa partenerul de alianta al Renault, producatorul auto japonez Nissan, nu intentioneaza sa ia o participatie la divizia de motoare cu ardere interna, au declarat sursele pentru Reuters. Renault si Geely au refuzat sa comenteze. Nissan nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Producatorul francez de automobile urmeaza sa dezvaluie in aceasta toamna planuri pentru crearea unei unitati dedicate vehiculelor electrice, cu sediul in Franta, si a unei alteia cu sediul in strainatate, care va reuni toate fabricile sale de productie de motoare si transmisii pe benzina si hibride din Spania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului și pana acum 700.000 de hectare de padure de pe teritoriul Uniunii Europene au fost distruse de incendii, potrivit datelor anunțate de comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, Janez Lenarcic, relateaza Euronews.„Ne confruntam cu o vara dificila in Europa,…

- Publicația germana Handelsblatt a realizat topul celor mai sarace tari ale Uniunii Europene, iar Romania se afla pe locul 6, conform Rador, citat de economedia.ro. Pe locul 1 se afla Bulgaria, urmata de Grecia, Slovacia, Croația, Letonia, Romania, Portugalia, Ungaria, Polonia și Spania. Produsul intern…

- ”Revenirea la reglementarea pietei energiei, propusa de noi, este o solutie care se impune dupa plafonarea si compensarea care sunt acum in vigoare. Ar aduce stabilitate, o scadere rapida a inflatiei, oprirea scumpirilor si implicit ar mentine puterea de cumparare. Si, cel mai important lucru, ar fi…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ia poziție fața de incendiile de vegetație din ultima perioada și spune ca pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania…

- British Airways, cea mai mare companie aeriana din Regatul Unit, a anunțat marți ca anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul vacanțelor de vara, intr-o perioada de perturbari generalizate pe aeroporturi, cauzate de lipsa de personal și de creșterea cererii de calatorii, informeaza Reuters…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Un nou studiu pe baza de sondaj publicat astazi, 15 iunie, de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR) , arata ca europenii sunt imparțiți in doua tabere: cei care vor „pace” și cei care vor „dreptate” in urma razboiului din Ucraina. Sondajul ECFR, desfașurat la mijlocul lunii mai in zece state…