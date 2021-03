Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a coronavirusului detectata prima data in Anglia in septembrie 2020 ''cucereste'' acum Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in prezent 98% din cazurile de COVID-19 sunt infectari cu aceasta varianta, a declarat joi directoarea programului britanic de supraveghere…

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a, a fost transferat luni la un alt spital din centrul Londrei pentru a face investigatii vizand o problema cardiaca preexistenta si pentru a fi tratat de o infectie, informeaza Reuters. Philip, ducele de Edinburgh,…

- Uniunea Europeana poarta discutii cu grupul farmaceutic american Moderna cu privire la achizitionare de noi vaccinuri COVID-19, in timp ce grupul AstraZeneca, in cazul carora discutiile au stagnat, a propus doze din vaccinul sau produse in afara Europei, pentru a acoperi intreruperile in aprovizionare,…

- Partidul National Scotian (SNP) a prezentat, sambata, un program pentru organizarea unui nou referendum referitor la independenta fata de Marea Britanie, chiar in perioada in care tara se confrunta cu impactul pandemiei de Covid-19 si al Brexitului, transmite Reuters. Premierul Boris Johnson, al carui…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat sâmbata ca spera ca Scotia sa își obțina independenta si „sa se alature” apoi Uniunii Europene, subliniind ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus în majoritate acestui pas la referendumul din 2016.„Suferim…

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…

- Mai multe tari din Europa si restul lumii si-au inchis, luni, granitele pentru Marea Britanie, din cauza temerilor provocate de noua tulpina de coronavirus, extrem de contagioasa, provocand haos in transporturi si sporind riscul unei lipse de alimente cu cateva zile inainte ca Regatul Unit sa plece…