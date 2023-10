Stiri pe aceeasi tema

- Liga Portugal a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Etapa a saptea din campionatul Portugaliei a continuat si duminica cu alte trei meciuri. Meciurile Arouca – Chaves, Guimaraes – Estoril si Rio Ave – Moreirense s-au vazut LIVE in AntenaPLAY. Rio Ave – Moreirense 0-4 a fost in AntenaPLAY Final! Rio Ave –…

- Europa League | LASK – Liverpool s-a incheiat 1-3, in timp ce Sheriff Tiraspol – AS Roma s-a terminat 1-2. Echipa romanilor Deian Sorescu si Bogdan Racovitan, Rakow, a pierdut cu Atalanta. Charles De Ketelaere, jucator imprumutat la Atalanta de la AC Milan, a deschis scorul in minutul 49. Ederson avea…

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Naționala Portugaliei merge ceas in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, dupa ce a obținut a cincea victorie consecutiva. Selecționata pregatita de Roberto Martinez a invins la limita Slovacia, scor 1-0.

- Preliminarii EURO 2024. Franta si Olanda si-au invins adversarele din grupele de calificare pentru Campionatul European din 2024. Noua meciuri au avut loc in aceasta seara din etapa a cincea a prelimnariilor. Franta – Olanda s-a incheiat 2-0, in timp ce Olanda – Grecia s-a incheiat 3-0. Nationala Ungariei…

- US Open 2023 | Novak Djokovic s-a calificat in semifinale! Sarbul continua drumul catre titlul de Grand Slam cu numarul 24 al carierei, dupa victoria in trei seturi cu Taylor Fritz, numarul 9 ATP. Djokovic s-a impus pe Arthur Ashe Stadium cu 6-1, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 38 de minute de joc. Pentru […]…

- Liverpool pregatește noul sezon de Premier League și este gata sa ii fure lui Chelsea un jucator de sub nas. „Cormoranii” au facut o oferta uriașa, in valoare de 110 milioane de lire sterline (aproximativ 127 de milioane de euro) pentru Moises Caicedo (21 de ani), mijlocașul defensiv ecuadorian al celor…

- Campioana din Insulele Feroe a mai facut o „victima”, in preliminariile Champions League, si a eliminat-o pe campioana Suediei. Klaksvik a invins-o pe Hacken, dupa o „dubla” decisa la loviturile de departajare! Klaksvik s-a calificat astfel in turul trei preliminar din Champions League, acolo unde va…