- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…

- Un nou martor cu identitate protejata a fost audiat, la Tribunalul Timiș, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Acesta a declarat in fața instanței ca ”al știam pe Boncu de la cazino. Organiza petreceri la aprtamentul lui din Giroc unde se consuma cocaina. Erau persoane…

- Mișcare surpriza in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu care se judeca la Tribunalul Timiș. Primul audiat a fost un martor cu identitate protejata, cu nume de cod Stanciu Aurel, care a declarat ca „am cumparat o data droguri de la Cionca Alin, cocaina cu…

- Tribunalul Timiș a dat, ieri, verdictul, la solicitarea de rearestarea a interlopului Paul Ștefan in dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu. Va reamintim ca Paul Ștefan este in arest la domiciliu fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc, camatarie – infracțiuni pe care…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara au reușit, aseara, prinderea in flagrant a unui membru important al gruparii conduse de Lucian Boncu. Investigațiile au inceput in momentul in care DIICOT a obținut informații ca, deși este in arest la domiciliu, Paul Ștefan – care este trimis in judecata…

