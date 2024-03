Angajații statului, parte a mafiei țigărilor: dezvăluiri șocante despre metodele folosite Recentele dezvaluiri despre o rețea masiva de contrabanda cu țigari au șocat opinia publica, aruncand o lumina cruda asupra complicitații unor angajați ai statului intr-unul dintre cele mai sofisticate scheme ilegale din ultima vreme. Desfașurata sub umbrela unor grupari infracționale bine organizate, aceasta operațiune ilegala a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 13 milioane de euro, conform declarațiilor DIICOT Timișoara. Polițiștii din Arad au fost primii care au pornit investigația, descoperind doua grupuri distincte care, deși inițial acționau independent, și-au unit forțele pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Super-rețeaua de contrabanda cu țigari care a fost destructurata de DIICOT Timișoara la inceputul acestei saptamani era formata din doua grupari separate care colaborau și care beneficiau de protecția și implicarea a doi inspectori de la Antifrauda Arad, a unui comisar de la Poliția de Frontiera Calarași…

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat astazi 21 de percheziții domiciliare, in București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua, in cadrul unui dosar penal…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timis anunta, joi, trimiterea in judecata a unui barbat pentru omor calificat.”S-a retinut ca, in seara zilei de 24.09.2023, in timp ce se afla la locuinta sa din mun. Timisoara, pe fondul unui conflict verbal si al consumului de alcool, inculpatul a lovit-o cu un obiect…

- CSM a publicat lista celor 23 de procurori admiși la interviul pentru numirea in funcții de execuție la DNA. Doi dintre candidați au fost respinși. Doi dintre cei 25 de candidați au fost repinși de CSM Este vorba, mai exact, de Corneliu-Iuliu Natavala de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Un roman a avut parte de pațania vieții. O umbrela de la McDonald's s-a rupt și l-a lovit direct in cap, dar ulterior lucrurile au luat o turnura neașteptata.Barbatul din Timișoara a dat in judecata compania și a cerut daune in valoare de 50.000 de euro, insa solicitarea i-a fost respinsa de catre…

- Magistratii timișoreni au mai dispus luarea masurii de siguranta a obligarii inculpatului sa urmeze in mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol, relateaza Agerpres.In rechizitoriul…