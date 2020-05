GROAZNIC! Un bebeluș de doar două zile a murit din cauza coronavirusului Un bebeluș de doar doua zile a murit din cauza coronavirusului in Africa de Sud, devenind una dintre cele mai tinere victime ale COVID-19, anunța BBC. Mama acestuia a fost diagnosticata cu noul coronavirus iar ulterior și copilul a fost testat pozitiv, a anunțat ministrul sanatații sud-african, adaugand ca bebelușul s-a nascut prematur și a avut nevoie de asistența respiratorie. „Din nefericire am inregistrat primul deces neonatal din cauza COVID-19. Bebelușul avea doua zile nascandu-se prematur”, a declarat dr. Zweli Mkhize, ministrul de resort, adaugand ca „acesta a avut probleme cu plamanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

