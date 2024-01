Gripa: ”Se poate pune problema unei situații de tip epidemic”, anunță ministrul Rafila Suntem in a treia saptamana consecutiva de creștere ”abrupta a cazurilor de gripa și, in funcție de rezultatele raportate, vom vedea ”unde ne aflam”, daca se pune problema ”unei situații de tip epidemic”, a anunțat ministrul Sanatații. Ministrul Rafila a precizat ca ”daca vor exista trei saptamani care depașesc media multianuala de numar de cazuri de gripa , atunci se poate pune problema unei situații de tip epidemic, dar aceasta situație de tip epidemic evolueaza diferit in funcție de zonele și de orașele din țara”. Potrivit opiniei epidemiologilor, ”incepand peste inca o saptamana numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

In plina iarna, cu intervale de vreme schimbatoare, au crescut cazurile de viroze respiratorii, dar și de gripa. Ministrul Sanatatii a venit cu precizari de ultim moment despre situația cazurilor de gripa. Ministrul Alexandru Rafila afirma ca Romania se afla in a treia saptamana consecutiva de crestere…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat luni seara ca Romania se afla in a treia saptamana consecutiva de crestere „abrupta" a cazurilor de gripa și ca deja s-au inregistrat decese cauzate de aceasta boala. Ministrul a adaugat ca nu exista semnale dinspre farmacii conform carora ar fi penurie…

