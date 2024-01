„Gripa poate ucide, nu uitați!”, avertizează medicul Florin Roșu Specialiștii spun ca, in ianuarie și februarie, se vor inregistra mai multe cazuri de gripa și alte infecții respiratorii virale sau bacteriene, una dintre cauze fiind sistemul imunitar al copiilor care ”s-a lenevit”. ”Lunile ianuarie și februarie vor insemna cazuri multe de gripa și alte virusuri transmise pe cale respiratorie sau infecții bacteriene”, spune dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. Intre 25 și 31 decembrie, au fost raportate aproape 54.000 de cazuri de infecții respiratorii și 3.296 de cazuri de gripa clinica, transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

