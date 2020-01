Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul gripa l incepe in forta in marile orase. Aproape 700 de oameni din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, precum si din alte centre urbane au contractat virusul, iar doi au murit. Este alerta in Buzau, dupa ce in ultimele trei zile, 15 copii suspecti de gripa s-au prezentat la Camera de Garda a Spitalului…

- De-a lungul timpului, mai multe focare de gripa aviara au fost depistate in tara noastra. In cele din urma, boala care afecteaza pasarile a ajuns din nou in Romania, de aceasta data fiind in pericol si oamenii.

- In zilele de marți, miercuri și joi au avut loc 59 de accidente rutiere grave in țara, in urma carora 27 de de oameni și-au pierdut viața, iar alte 45 au fost grav ranite. Polițiștii au intervenit la peste 8.000 de evenimente și au reținut peste 900 de permise de conducere, in ziua de Ajun și primele…

- Doua persoane au murit și alta a fost ranita, miercuri, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens in zona localitații Luncani, județul Cluj.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL impotriva lui Klaus Iohannis Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Cel puțin 21 de persoane au murit și 600 au fost ranite in urma cutremurului produs marți dimineața in vestul Albaniei, considerat cel mai puternic seism din ultimele decenii, potrivit hotnews. Numarul victimelor este așteptat sa creasca in condițiile in care inca sunt oameni prinși sub daramaturi,…

- Autoritațile din nordul țarii sunt in alerta și au transmis medicilor recomandari speciale, dupa ce in Ucraina au fost semnalate mai multe cazuri de difterie, in regiuni aflate la granița cu Romania, informeaza Agerpres. Ultimele cazuri de difterie, o boala foarte grava, au fost inregistrate in țara…

- Autoritațile din nordul țarii sunt in alerta maxima dupa ce au fost inregistrate cazuri de difterie și le-au transmis medicilor de familie și spitalelor recomandari pentru diagnosticarea corecta a pacienților.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, la nivel national s-au inregistrat peste 92.400 de cazuri de infectii respiratorii acute. In ultima saptamana au aparut si 21 de suspiciuni de gripa, neconfirmate inca prin analize de laborator, potrivit…