Grindeanu, întrebat dacă s-a simţit abandonat de PNL în ultima perioadă: Nici nu mă bazam foarte mult „Acuma, eu m-am obisnuit, sunt vaccinat in functii din acestea publice sa stiu ca atunci cand e bine, inauguram, de exemplu cate un lot de autostrada, e un intreg alai si de colegi de la PSD, si de colegi de la PNL. Sigur, cand sunt probleme, de asemenea m-am obisnuit, cand te uiti in spate, nu prea mai e nimeni, asta e! Dar revenind si intrand in regim serios, pai nici nu ma bazam foarte mult, eu, cel putin. Nu ma bazam, trebuia sa-mi rezolv eu problemele la Transporturi, sa incerc sa gasesc solutii cu cei care protestau, le-am gasit. Ce sa faca vreun liberal, sa vina sa discute in locul meu?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

