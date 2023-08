Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor spune ca trebuie accelerata implementarea tuturor proiectelor si trebuie aplicate sanctiuni acelor constructori care nu inteleg ca respectarea contractelor are mize mult mai mari. ”Infrastructura de transport din Romania are o importanta strategica! Situatia din Ucraina dovedeste…

- Constructorii care incalca, in mod nejustificat, termenele de finalizare a lucrarilor la proiectele de infrastructura a Romaniei vor fi sancționați, a declarat duminica ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.Grindeanu a subliniat importanța strategica a infrastructurii de transport…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis duminica, intr-o postare pe Facebook , ca nu va ezita sa ia masuri impotriva constructorilor care intarzie lucrarile la proiectele de infrastructura. ”Infrastructura de transport din Romania are o importanța strategica! Situația din Ucraina dovedește…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , deplange progresul „extrem de slab” al lucrarilor pe cea mai complicata sectiune feroviara dintre Brasov și Sighișoara, pe tronsonul Apața-Cața. Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Apața și Cața , parte din Coridorul feroviar Rin-Dunare , au…

- Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata dintre Apața și Cața, parte din coridorul Rin-Dunare, au ajuns la un stadiu de 17,5%, la trei ani de la semnarea contractului, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Progres extrem de slab pe șantierul liniei de cale ferata Apața-Cața…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata, parte a Coridorului feroviar Rin-Dunare inregistreaza un ”progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%. ”Am solicitat conducerii CFR Infrastructura sa ia toate masurile necesare pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata, parte a Coridorului feroviar Rin-Dunare, inregistreaza un „progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%. „Am solicitat conducerii CFR Infrastructura sa ia toate masurile necesare pentru…

- ”Progres extrem de slab pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata (28,2 km), parte a Coridorului feroviar Rin-Dunare. Contractul, semnat in anul 2020, a ajuns la doar 17,5 % progres fizic si in continuare se prefigureaza intarzieri. Am solicitat conducerii CFR Infrastructura sa ia toate masurile…