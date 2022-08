Sorin Grindeanu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca nu circula cu mijloace de transport in comun dupa ce a declarat recent ca nu merge cu metroul si nici nu a circulat cu acesta. “Am declarat ca nu am circulat cu acest mijloc de transport in comun recent. Nu merg nici cu iahtul. Daca tot vorbim de mijloace de transport. Am vazut ca e o intreaga dezbatere. In zona in care stau nu e metrou. Chestiunea asta reluata la nesfarsit ma face sa ma gindesc daca totusi nu trebuia sa mint, sa spun ca merg cu metroul. Nu, am fost sincer si am spus ca nu am folosit in ultima perioada…