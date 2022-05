Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca viitorul candidat al partidului la alegerile prezidențiale ar putea fi Marcel Ciolacu, Alexandru Rafila sau Gabriela Firea. De asemenea, Grindeanu nu a exclus o candidatura a lui Mircea Geoana

- Marine Le Pen a obținut duminica cel mai bun scor al unui partid de extrema dreapta din Franța, de la inceputul celei de-a V-a Republici, in condițiile in care peste 13,2 milioane de francezi au votat pentru ea. Le Pen a obținut 41,46% din voturile exprimate, adica 13.297.760 de voturi. Unul din patru…

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in...

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO in funcție, apare tot mai des in Romania in public. Sunt și timpurile de așa natura și conflictul din Ucraina aduc in discuție tot mai des problemele de securitate zonale, europene și mondiale. Dar cum incet incet se apropie și alegerile prezidențiale…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic afirma ca vrea sa-si asigure, duminica, un al doilea mandat in fruntea tarii cu o victorie clara in primul tur al alegerilor prezidentiale, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- AUR iși face deja planurile pentru alegerile prezidențiale din 2024 și are ganduri optimiste. George Simion, candidatul la șefia AUR, a spus, duminica, la congresul partidului, ca, in 2024, vor trimite la alegerile prezidențiale o persoana care va caștiga scrutinul de peste 2 ani. El a spus insa ca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la RTV, ca nu a mai avut niciun dialog cu președintele Klaus Iohannis in ultima vreme și a precizat ca actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoana, fost președinte PSD, ar putea fi o soluție pentru alegerile prezidențiale…