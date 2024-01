Stiri pe aceeasi tema

- Documentația pentru realizarea autostrazii care va lega Timișoara de Serbia, pe la Moravița, va fi gata in aceasta primavara, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Tot in domeniul infrastructurii rutiere, drumul expres care va lega Arad de Oradea va avea documentația gata in ianuarie, a…

- Inca un tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti a fost deschis circulatiei, de sambata putandu-se circula pe 71,6 km ai acestui drum, intre Robanesti si Colonesti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres."S-a deschis circulatia pe inca un tronson…

- Lotul Chețani-Campia Turzii, din Autostrada Transilvania, a fost finalizat cu mai bine de 8 luni mai devreme decat era termenul de catre austriecii de la STRABAG, iar joia viitoare acest tronson va fi dat in circulație, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Constructorul trebuia…

- Verificata a fost secțiunea 4 dintre Tigveni și Curtea de Argeș, pe care autoritațile spera sa putem circula mai devreme de 2027. Peste jumatate dintre lucrarile de pe acest segment sunt deja terminate, deși au existat intarzieri mai bine de 2 ani.

- PE CINE AR VOTA ROMANII DACA DUMINICA AR FI ALEGERIMircea Geoana (independent) - 25,3%Marcel Ciolacu (PSD) - 19,5%George Simion (AUR)- 18,7%Nicolae Ciuca (PNL) - 11,2%Diana Șoșoaca (SOS Romania) - 10,1%Catalin Drula (USR, PMP) - 5,6%Dacian Cioloș (REPER) - 4,1%Kelemen Hunor (UDMR) - 2,7%Alt candidat…

- „Cu siguranta, impactul produs de schimbarile climatice este unul generalizat, pentru ca nicio natiune sau tara nu sunt scutite de efectele acestor schimbari. Furtunile violente, inundatiile, valurile de caldura sau incendiile de vegetatie demonstreaza impactul negativ al schimbarilor climatice, fapt…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, memorandumul semnat luna trecuta la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, privind deschiderea intre cele doua țari la Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor…