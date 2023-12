Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „Craciun in Maramures” va fi gazduit in acest an de Muzeul Satului din municipiul Baia Mare, a anuntat, vineri, serviciul de comunicare al Consiliul Judetean (CJ) Maramures. Conform sursei citate, consilierii judeteni au aprobat zilele trecute incheierea unui Acord de cooperare intre Judetul…

- Controversatul brad croșetat din fulare de fapt, nu e brad. Nu unul de Craciun. Primarul Municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a comunicat aseara, pe o rețea de socializare, ca bradul va fi demontat și mutat in Cetatea Medievala. "Proiectul de la ceasul cu flori nu este un pom de Craciun, ci este o…

- Concertul va avea loc duminica 10 decembrie de la ora 18.00 la sala de spectacole a Ansamblului Mureșul iar intrarea va fi libera. Ajun de Craciun, concert de colinde cu gazde și grupuri de colindatori at Sursa articolului: Ajun de Craciun, concert de colinde cu gazde și grupuri de colindatori Credit…

- Surprizele se țin lanț la Mozzart Bet in luna decembrie, iar pana pe 25 decembrie am creat un nou calendar advent cu premii zilnice. Cursa Cadourilor este presarata cu multe surprize inca din prima zi a lunii decembrie și pana de Craciun! Ajuta-l pe Moșu’ sa ajunga cu bine la destinație și calauzește-i…

- In data de 2 decembrie, intre orele 10.00 – 19.00, in foaierul Teatrului Național din Targu Mureș va avea loc un targ artizanat de Craciun. Puteți achiziționa cadourile de Craciun pentru intreaga familie, deoarece peste 50 producatori se vor aduna pentru a va lasa sa le admirați produsele. Selecția…

- In perioada 5-20 decembrie, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș vor avea loc ateliere de Craciun. Toți copiii din Baia Mare sunt invitati in zilele de 5, 7, 12, 14, 18 si 20 decembrie, incepand cu ora 10.00. “Va asteptam sa petrecem o ora distractiva impreuna citind povești, impodobind…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au lansat, azi, un apel catre cetateni sa se implice in organizarea programelor culturale de Craciun, mentionand ca, din cauza masurilor de austeritate impuse de Guvern, municipalitatea are resurse financiare limitate pentru aceste evenimente. Potrivit organizatorilor,…

- Asociația Culturala Green-Land Bucovina organizeaza, la inceputul lunii decembrie, la Casa de Cultura „Platon Pardau” din Vatra Dornei, editia I a Festivalului Național de Colinde Tradiționale și Cantece de Craciun pentru copii și tineret „Poveste de Iarna”. Pe scena festivalului vor urca pe scena atat…