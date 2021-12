Grideanu susține că CNAIR și-a depășit capacitatea de gestionare a proiectelor Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca CNAIR (Compania de Autostrazi) și-ar fi depașit capacitatea de gestionare a proiectelor, avand in vedere numarul mare de obiective de investiții in transportul rutier. ”Este clar ca, la ora actuala, CNAIR și-a depașit capacitatea de gestionare a proiectelor, care sunt foarte multe”, a scris Grindeanu pe Facebook la finalul unei deplasari la Dambovița. CNAIR are circa 7.000 de angajați, fiind una dintre cele mai mari companii cu capital de stat. Este condusa de directorul general Cristian Pistol, numit in mandatul interimar al lui Dan Vilceanu.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

