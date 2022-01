Grevă spontană în transportul în comun din București. „Organizatorii vor răspunde penal” Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula joi dimineața din cauza unei greve spontane a șoferilor și vatmanitor. Directorul Societații de Transport București susține ca acțiunea este ilegala iar organizatorii vor fi trași penal la raspundere. Angajații STB au oprit lucrul joi dimineața, nemulțumiți de nivelul salarial. Adrian Criț, directorul STB, susține ca retribuția lor a fost majorata anul trecut cu 10%, ca salariul mediu brut este de aproximativ 7.000de lei iar bugetul salarial total este de 228 milioane lei buget. „Rog angajații sa ințeleaga ca doar impreuna putem identifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

