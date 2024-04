Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Lucratorilor Postali, care a declansat de luni greva generala, acuza compania ca face presiuni asupra grevistillor, trimitand angajati de la Bucuresti la hub-ul logistic de la Cluj.

- Greva generala la Poșța Romana. Angajații iși opresc azi activitatea și acuza deja presiuni din partea conducerii. In acest scandal insa, milioane de pensionari ar putea avea de suferit: risca sa-și primeasca pensiile mai tarziu. Conducerea Poștei Romane susține ca a facut o oferta ca cei cu salariul…

- Angajații din Sanatate afiliați Federației „Solidaritatea Sanitara” au protestat, astazi, in curtea spitalelor, timp de o jumatate de ora, nemulțumiți de oferta Guvernului privind majorarile salariale. A fost protest, joi, in fața Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde medicii, asistentele, personalul…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Membrii Federației ”Solidaritatea Sanitara” vor picheta, joi, sediile spitalelor, in timpul pauzei de masa. Sindicatul susține ca aceasta este o „repetiție pentru greva”. Principalele revendicari sunt legate de salarii. Nemulțumirile personalului medical Federația “Solidaritatea…

- Timp de doua ore, peste 300 de angajați din sistemul medical și-au strigat din nou nemulțumirile in fața Ministerului Sanatații. Aceștia cer majorarea salariilor cu cel puțin 25%, investiții in spitale și deblocarea mai multor posturi.Guvernul a promis ca salariile in sanatate cresc cu 20% in acest…

- Poștașii și alți angajați din CN Poșta Romana au anunțat ca vor declanșa proteste, dat fiind ca dupa 37 de zile de discuții privind contractul colectiv de munca nu s-a ajuns la niciun rezultat.

- Angajații din Administrația Publica Locala intra in greva de avertisment pe 31 ianuarie 2024 și apoi in greva generala din 5 februarie pe termen nelimitat, conform unui comunicat de presa al Federației Columna-Scor.

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…