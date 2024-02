A avut loc intalnirea de lucru a membrilor Biroului Operativ al Federației Sanitas cu doamna Ministru al Muncii-Simona Bucura Oprescu. Obiectivul acestei intalniri il constituie crearea mecanismului direct de consultare in vederea punerii in practica a angajamentului Guvernului Romaniei de creștere a salariilor de baza cu 20% pe parcursul anului 2024 pentru personalul din sectorul […] Articolul Daca nu se negociaza Contractul Colectiv de Munca, se va declanșa GREVA GENERALA in Sanatate a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .