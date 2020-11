Grevă în Madrid. Muncitorii de la pompe funebre cer creșterea numărului de angajați pentru a putea face față pandemiei de coronavirus Angajatii pompelor funebre din Madrid au organizat o greva de 24 de ore duminica pentru a cere mai mult personal pentru a putea face fața cresterii preconizate a numarului de decese din cauza pandemiei de COVID-19 care se manifesta cu al doilea val, transmite Thelocal.esMuncitorii funerari din Madrid intra in greva pentru a cere mai mult personal pentru a face fața pandemiei la intrarea in cimitirul Carabanchel din sudul Madridului in Ziua Tuturor Sfinților, cand familiile spaniole viziteaza in mod tradițional mormintele celor dragi.Aceștia au cerut primarului din Madrid Jose Luis Martinez-Almeida,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

