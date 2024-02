Banca Spaniei: Seceta şi valurile de căldură ar putea avea un impact persistent asupra solvabilităţii băncilor spaniole Spania a inregistrat cel mai cald ianuarie de la inceputul inregistrarii unor astfel de date, in 1961, iar anul trecut a fost al doilea cel mai cald consemnat de tara, in timp ce un studiu recent a aratat ca anumite parti ale peninsulei Iberice sufera de cea mai uscata perioada din ultimii 1.200 de ani. Oamenii de stiinta au asociat temperaturile arzatoare si conditiile uscate si cu vant din multe parti ale lumii, inclusiv din sudul Europei, cu schimbarile climatice. De Cos a spus ca materializarea acestor riscuri ar duce la o reducere cu 0,2 puncte procentuale a raportului de capital de baza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

