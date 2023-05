Greva in Invatamant: Presedintele Romaniei va gira un acord politic care va contine grila salariala si termene clare de aplicare

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marți cu liderii sindicatelor din educație, in contextul grevei generale declanșate in invațamant. El le-a transmis reprezentanților profesorilor ca le ințelege ingrijorarile și solicitarile, fiind „firești și legitime” și a adaugat ca „doar prin dialog,…

- Discutiile dintre presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii angajatilor din sistemul de invatamant s-au incheiat, marti dupa-amiaza, liderii de sindicat anuntand ca presedintele Klaus Iohannis le-a promis protestatarilor ca se ofera sa gireze si sa garanteze un acord intre guvernanti si sindicalisti,…

- Discutiile dintre presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii angajatilor din sistemul de invatamant s-au incheiat, marti dupa-amiaza, liderii de sindicat anuntand ca presedintele Klaus Iohannis le-a promis protestatarilor ca se ofera sa gireze si sa garanteze un acord intre guvernanti si sindicalisti,…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Greva generala din Educatie continua, pentru ca, dupa trei zile de pauza in negocieri, executivul nu a venit cu o solutie care sa duca la stingerea conflictului din educatie, au anuntat duminica Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET".

- Laviniu Lacusta, seful Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, il roaga pe seful statului, Klaus Iohannis, sa intervina in conflictul dintre profesori si Guvern pentru a pune capat grevei care dureaza de o saptamana. "Il rog pe domnul Klaus Iohannis ca in calitatea de Sef…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a precizat pentru Edupedu.ro ca sindicatele din Invațamant nu au primit astazi vreo invitație pentru o eventuala discuție... The post Greva generala din școli continua marți. Sindicaliștii din Educație amenința ca ies in strada appeared…

- Sindicatele din Educatie au declansat astazi greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem.Potrivit reptrezentantilor sindicatelor din Educatie, protestul va continua pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat…