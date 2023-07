Adoptarea unei parți esențiale a planului lui Benjamin Netanyahu privind reducerea puterii instanțelor este intampinata cu apeluri la greva și proteste de strada la care au participat mii de persoane, scriu The Jerusalem Post și The Guardian.Medicii din intreg Israelul sunt in greva, marți, in semn de protest fața de adoptarea reformei judiciare a lui Benjamin Netanyahu, dupa ce luni seara, mii de protestatari au ieșit pe strazile din Ierusalim și Tel Aviv.Asociația Medicala Israeliana, care spune ca reprezinta aproximativ 95% dintre medici, a declarat ca va organiza un protest de 24 de ore, cu…