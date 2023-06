Un bebeluș venit pe lume cu o greutate sub 3 kilograme prezinta un risc mai mare de diabet de tip 2 in cursul vieții. Este concluzia a doua studii daneze publicate in revista Diabetologia și reluate de MedicalXpress. 4.590 de persoane (ale caror dosare au format cohorta daneza Inter99 și care grupeaza dosarele persoanelor nascute intre 1939 și 1971) au fost studiate intr-o prima cercetare. In cursul cercetarii, care a durat in medie 19 ani, 492 de persoane au fost diagnosticate cu diabet de tip 2. Cercetatorii au studiat informațiile inca de la naștere și au facut urmatoarea descoperire: cu…