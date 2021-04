Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza devenita celebra pentru activismul sau inchinat cauzei mediului, va dona 100.000 de euro mecanismului COVAX, pentru a lupta impotriva „tragediei inegalitatii accesului la vaccinuri” impotriva Covid-19, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- SCMU Craiova a pierdut meciul de la Voluntari la o diferenta de 15 puncte, iar acum a ajuns la 11 victorii și 6 infrangeri in campionat. Meciul nu a fost lipsit de evenimente, antrenorul Craiovei, Todorov, fiind eliminat pe final. Andrei Oprean si Bogdan Tibarna au vorbit pentru GdS despre duelul cu…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.283 de vaccinuri (300 Moderna); (241 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 76 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.530 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- Primul lot de vaccinuri gratuite impotriva COVID-19 livrate prin intermediul platformei globale COVAX a ajuns joi seara in Republica Moldova, care a devenit astfel prima tara din Europa care primeste doze de vaccin prin acest mecanism, informeaza MOLDPRES, potrivit AGERPRES. "Cele 14.400 de…

- Statul african Ghana, cu o populație de 30 de milioane de locuitori, a devenit prima țara care primeste vaccinuri impotriva coronavirusului, prin intermediul programul COVAX, o platforma a Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- „Pandemia de coronavirus a devenit o problema majora pentru omenire si a accelerat schimbarile structurale, ale caror conditii preliminare existau deja. Avem toate motivele sa credem ca tensiunile ar putea fi agravate si mai mult”, a spus Putin, potrivit News.ro. Ministrul NASUI cedeaza: ”Am renunțat…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, si vicepresedintele Florin Deac au avut, marti, o intalnire in format videoconferinta cu expertii Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare a progreselor inregistrate in domeniile reformei justitiei si luptei impotriva coruptiei…